شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يوجه بتسمية أحد شوارع الطائف باسم الشاعر الثبيتي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتسمية أحد الشوارع في الطائف باسم الشاعر الراحل محمد بن عواض الثبيتي رحمه الله.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أنه تمت تسمية شارع بالقرب من منتزه الردف ليحمل اسم الشاعر الراحل. وبين آل هميل أن مبادرة أمير المنطقة تأتي تقديراً للأدب والأدباء، واهتماماً بالرواد والمميزين من أبناء هذا الوطن في المجالات كافة.