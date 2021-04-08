شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية: العلا ستصبح وجهة عالمية رائدة بعد رؤية "العلا.. رحلة عبر الزمن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علق صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية على الرؤية التصميمية " العلا .. رحلة عبر الزمن " التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا .

وقال وزير الداخلية أنها تؤكد رؤية سموه لتطوير العلا لتصبح وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيزاً للمسار التنموي الشامل.

وكان سمو ولي العهد قد أطلق هذه الرؤية لإحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العُلا بشكل مسؤول ومستدام، في بيئة ثقافية وطبيعية فريدة من نوعها شمال غرب المملكة، حيث يُعد المشروع محطة رئيسية ضمن برنامج تطوير العُلا وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

إقرأ أيضاً :