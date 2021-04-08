شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الخثلان يوضح "من أين يبدأ الإحرام لمن ينتظر تصريح العمرة في مكة ؟" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

رد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على تساءل بشأن سيدة وابنها ينتظران تصريح العمرة في مكة فمن أين يبدأن الإحرام .

وقال الشيخ الخثلان "من أتي مكة ولم يجزم بالعمرة وكان مترددا ، ثم بعد ذلك تيسرت له العمرة فإنه يحرم من خارج حدود الحرم "

وأضاف "في حالة السيدة زابنها لم يتيسران لهما التصريح وينتظران التصريح في مكة ، معنى ذلك أنهم لم يجزموا بنية العمرة ، فمتى تيسرت امور العمرة فلايلزمهم الرجوع إلى الميقات ويمكن أن يحرموا من التنعيم ".