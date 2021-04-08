شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات" توضح خطوات تعديل أجور العاملين السعوديين فوق الـ 50 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الخميس خطوات رفع أجور العاملين السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم 50 عام وتقل رواتبهم عن 4000 ريال دون التقيد بنسبة الـ 10 % .

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات أنه يمكن اتباع الخطوات التالية بما يكمل الأجر الشهري المحدد في برنامج نطاقات والبالغ 4000 ريال :

- الدخول على حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين .

- الدخول على شاشة رفع أجور المشتركين في المنشأة .

- إدخال الأجر الجديد دون التقيد بنسبة 10 % وبما لا يتجاوز 4000 ريال .

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