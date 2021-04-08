شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خطوات تعديل المؤهل الدراسي في أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية اليوم الخميس طريقة تحديث أو تعديل المؤهل الدراسي عبر حساب المستفيد في المنصة إلكترونياً ، وذلك عبر الخطوات التالية :
- الذهاب لمنصة أبشر واختيار أيقونة أبشر أفراد .
- تسجيل الدخول على أبشر بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور .
- الضغط على أيقونة خدمات تحت تبويب خدماتي .
- اختيار أيقونة الأحوال المدنية .
- اختيار أيقونة مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية .
- الضغط على أيقونة طلب جديد .
- تعبئة الحقول المطلوبة وإرقاق المستندات المطلوبة ثم إرسال الطلب .