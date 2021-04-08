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بالفيديو.. خطوات تعديل المؤهل الدراسي في أبشر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية اليوم الخميس طريقة تحديث أو تعديل المؤهل الدراسي عبر حساب المستفيد في المنصة إلكترونياً ، وذلك عبر الخطوات التالية :

- الذهاب لمنصة أبشر واختيار أيقونة أبشر أفراد .

- تسجيل الدخول على أبشر بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور .

- الضغط على أيقونة خدمات تحت تبويب خدماتي .

- اختيار أيقونة الأحوال المدنية .

- اختيار أيقونة مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية .

- الضغط على أيقونة طلب جديد .

- تعبئة الحقول المطلوبة وإرقاق المستندات المطلوبة ثم إرسال الطلب .

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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