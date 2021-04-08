شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خطوات تعديل المؤهل الدراسي في أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية اليوم الخميس طريقة تحديث أو تعديل المؤهل الدراسي عبر حساب المستفيد في المنصة إلكترونياً ، وذلك عبر الخطوات التالية : أوضحت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية اليوم الخميس طريقة تحديث أو تعديل المؤهل الدراسي عبر حساب المستفيد في المنصة إلكترونياً ، وذلك عبر الخطوات التالية : - الذهاب لمنصة أبشر واختيار أيقونة أبشر أفراد . - تسجيل الدخول على أبشر بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور . - الضغط على أيقونة خدمات تحت تبويب خدماتي . - اختيار أيقونة الأحوال المدنية . - اختيار أيقونة مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية . - الضغط على أيقونة طلب جديد . - تعبئة الحقول المطلوبة وإرقاق المستندات المطلوبة ثم إرسال الطلب .