شكرا لمتابعة خبر عن محامي المعتقل خالد الدوسري يرد على بيان الخارجية الأمريكية حول السدحان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علق سعود متعب محامي المعتقل خالد الدوسري على بيان بيان الخارجية الأمريكية حول سجن عامل الإغاثة عبدالرحمن السدحان، لمدة 20 عاما وفرض منع سفر عليه.

‏وقال محامي خالد الدوسري " نشعر بقلق بشأن التقارير الصحية لطالب المبتعث خالد الدوسري وقدحكم عليه بالسجن مدى الحياه رغم التقارير الطبية التى توضح حقيقة حالته ".

وفي وقت سابق، نشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بيانا صدر عن الخارجية، جاء فيه: "نشعر بالقلق بشأن التقارير التي تفيد بأن عامل الإغاثة الإنسانية السعودي عبد الرحمن السدحان قد حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا وحُظر من السفر، في انتظار الاستئناف على هذا الحكم، بعد احتجازه وتقييد تواصله مع عائلته لمدة ثلاث سنوات".