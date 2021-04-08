شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": هطول أمطار على بعض مناطق المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الخميس هطول أمطار عى بعض مناطق المملكة . توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الخميس هطول أمطار عى بعض مناطق المملكة . وقال الدكتور عبد الله المسند أنه قد تتشكل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاء من القصيم وحائل والحدود الشمالية وعسير وربما يهطل منها زخات مطرية . كما توقع الدكتور عبد الله المسند تكون رياح غربية نشطة وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة على مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم .