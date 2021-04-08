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"المسند": هطول أمطار على بعض مناطق المملكة اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الخميس هطول أمطار عى بعض مناطق المملكة .

وقال الدكتور عبد الله المسند أنه قد تتشكل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاء من القصيم وحائل والحدود الشمالية وعسير وربما يهطل منها زخات مطرية .

كما توقع الدكتور عبد الله المسند تكون رياح غربية نشطة وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة على مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم .

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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