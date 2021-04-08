شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أول مواطن ومقيم تلقيا لقاح كورونا يتحدثان عن دوافعهما لأخذ اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث أول مواطن تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة، عماد الديحان، عن السبب الذي دفعه للمسارعة في حجز موعد لتلقي التطعيم ضد الفيروس.

وقال المواطن في مقطع فيديو بثته وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، أن ابنه أصيب بالفيروس في مارس من العام الماضي، وعندما شاهد المعاناة التي عاناها نجله والأسرة كلها بعد إصابته قرر أخذ اللقاح المضاد لكوفيد 19.

ومن ناحيته، أكد أول مقيم يتلقى لقاح كورونا في المملكة، راتب الحمدني (معلم)، إنه أخذ الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح، مضيفا أنه لم يعانِ أي أعراض نهائياً بعد تلقيه الجرعتين