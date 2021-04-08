شكرا لمتابعة خبر عن "النمر": لا يحق للمستشفى الخاص إلزامك بإجراء التحاليل لديهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الخميس أنه لا يحق للمستشفى الخاص إلزام المريض بإجراء التحاليل أو الفحوصات لديها وأنه يحق للمريض الإختيار .

وأكد الدكتور خالد النمر أنه يمكن للمريض التقدم ببلاغ لوزارة الصحة في حالة حدوث ذلك على الرقم 937 .

كما نشر الدكتور خالد النمر بعض حقوق المريض في المستشفيات الخاصة والتي تؤكد عليها وزارة الصحة ، ومنها فتح ملف بالمستشفى بدون مقابل ، والحصول على تقرير طبي مجاني والحصول على قيمة التكاليف المتوقعة قبل البدء بالعلاج وتزويدك بفاتورة دقيقة بالخدمة المقدمة والتكاليف .

كما يجب على المستشفيات الخاصة عدم إلزام المريض بالذهاب إلى صيدلية معينة أو مستشفى معية أو مختبر معين وأن تكون المراجعة مجنية في المؤسسات الصحية الخاصة خلال الـ 14 يوم من تاريخ الكشف الأول .