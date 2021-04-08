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مكتب الزراعة حفرالباطن يواصل جولاته الرقابية على محلات بيع التبغ

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الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

بتوجيه مدير فرع وزارة البيئه والمياه والزراعة بالمنطقه الشرقية المهندس عامر علي المطيري وبإشراف من مدير مكتب الزراعه بحفرالباطن م عبد العزيز عبدالله اليوسف قام فريق مراقبي البيئه بمكتب حفرالباطن صباح اليوم بالخروج في جولة على منافذ بيع مشتقا ت التبغ للتأكد من خلوها من الفحم المحلي .

مؤكداً انه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات النظامية بحق اي مخالف وتطبيق المخالفات الخاصه بالبيئه.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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