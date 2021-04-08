شكرا لمتابعة خبر عن مكتب الزراعة حفرالباطن يواصل جولاته الرقابية على محلات بيع التبغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى): بتوجيه مدير فرع وزارة البيئه والمياه والزراعة بالمنطقه الشرقية المهندس عامر علي المطيري وبإشراف من مدير مكتب الزراعه بحفرالباطن م عبد العزيز عبدالله اليوسف قام فريق مراقبي البيئه بمكتب حفرالباطن صباح اليوم بالخروج في جولة على منافذ بيع مشتقا ت التبغ للتأكد من خلوها من الفحم المحلي . بتوجيه مدير فرع وزارة البيئه والمياه والزراعة بالمنطقه الشرقية المهندس عامر علي المطيري وبإشراف من مدير مكتب الزراعه بحفرالباطن م عبد العزيز عبدالله اليوسف قام فريق مراقبي البيئه بمكتب حفرالباطن صباح اليوم بالخروج في جولة على منافذ بيع مشتقا ت التبغ للتأكد من خلوها من الفحم المحلي . مؤكداً انه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات النظامية بحق اي مخالف وتطبيق المخالفات الخاصه بالبيئه.