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التأمينات: رفع أجور العاملين السعوديين دون التقيُّد بنسبة الـ10%

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الرياض - محمد عبدالله - عبر إجراء 4 خطوات

أوضحت التأمينات الاجتماعية، أنها أتاحت رفع أجور العاملين السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم الـ 50 عامًا وتقل رواتبهم عن 4000 ريال دون التقيُّد بنسبة الـ10%. بما يكمل الأجر الشهري المحدد في برنامج نطاقات والبالغ 4000 ريال.

وذكرت التأمينات- عبر تويتر- أن خطوات التنفيذ تشمل التالي:

ـ الدخول على حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين.

ـ الدخول على شاشة رفع أجور المشتركين في المنشأة.

ـ إدخال الأجر الجديد دون التقيُّد بنسبة الـ10% وبما لا يتجاوز 4000 ريال.

ـ الضغط على أيقونة (حفظ).

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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