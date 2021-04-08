التأمينات: رفع أجور العاملين السعوديين دون التقيُّد بنسبة الـ10%

الرياض - محمد عبدالله - عبر إجراء 4 خطوات
أوضحت التأمينات الاجتماعية، أنها أتاحت رفع أجور العاملين السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم الـ 50 عامًا وتقل رواتبهم عن 4000 ريال دون التقيُّد بنسبة الـ10%. بما يكمل الأجر الشهري المحدد في برنامج نطاقات والبالغ 4000 ريال.
وذكرت التأمينات- عبر تويتر- أن خطوات التنفيذ تشمل التالي:
ـ الدخول على حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين.
ـ الدخول على شاشة رفع أجور المشتركين في المنشأة.
ـ إدخال الأجر الجديد دون التقيُّد بنسبة الـ10% وبما لا يتجاوز 4000 ريال.
ـ الضغط على أيقونة (حفظ).
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