تخصيص «ليلة الجمعة» للدعاء للميت.. «الخثلان» يوضح الحكم الشرعي

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حكم النشر في مواقع التواصل الاجتماعي؛ لطلب الدعاء للميت ليلة الجمعة.

وقال الشيخ الخثلان (خلال استضافته في برنامج: يستفتونك، المذاع على قناة الرسالة)، إن تخصيص ليلة الجمعة للدعاء للأموات لا أصل له، وإنما يدعى للأموات في كل وقت.

وأضاف أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- قال «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث..» وذكر من هذه الثلاث «أو ولد صالح يدعو له» فأطلق الدعاء هنا في كل وقت ولم يختص بموعد أو وقت معين.

النشر في مواقع التواصل للدعاء للمتوفين ليلة الجمعة.. تخصيص هذه الليه، فهل هذا جائز؟#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان

.https://t.co/U9Vore3LiS pic.twitter.com/AVUQiuq1NP — قناة الرسالة (@alresalahnet) April 7, 2021

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