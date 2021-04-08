داخل «الحرم».. تحديد اختصاصات ومجالات عمل المتطوعين الصحيين

حثت منصة التطوع الصحي التابعة لوزارة الصحة، الراغبين في التسجيل من أجل التطوع الصحي في مجالات عدة داخل الحرم المكي الشريف.

وكتبت منصة التطوع الصحي، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «للراغبين في التطوع الصحي من متطوعي مكة المكرمة، فرصة تطوعية لتكون من (سواعد الصحة داخل الحرم المكي الشريف).. سجل الآن وكن من سواعد الصحة في رمضان».

وأوضحت التطوع الصحي، أن الفرصة المتطوعين سيقومون بتقديم التوعية الصحية والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي ولبس الكمام في الصفاء والمروة والطواف والمصليات النسائية حيث سيكون دور المتطوعات السيدات فقط في مصليات النساء.

وأشارت منصة التطوع الصحي، من خلال موقعها الإلكتروني، إلى أن الباب مفتوح لتسجيل400 من المتطوعين و200 من المتطوعات للعمل داخل الحرم المكي الشريف5 ساعات باليوم حسب جدول مناوبات أيام وأوقات العمل.

وأوضحت المنصة، أن التسجيل في التطوع الصحي مجاني، وسيحصل المشارك على شهادة عمل تطوعي من مركز التطوع الصحي.

وبينّت منصة التطوع الصحي، أنه يمكن تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني، بمعلومات المتطوع لدى نظام (أبشر)، بعد إكمال التسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة بنجاح، سيتمكن المتطوع من تسجيل الدخول عن طريق منصة التطوع مباشرة، ويمكن بعدها قبول الدعوات المرسلة إليه، أو تصفح الفرص التطوعية المتاحة وطلب الانضمام. وكذلك متابعة الإنجازات التطوعية.

وأضافت منصة التطوع الصحي، أنه يشترط لقبول المتطوع بشكل نهائي في المنصة، انهاء متطلبات البرنامج التدريبي) من خلال بوابة التعلم عن بعد للتطوع المجتمعي (المجاني، الذي تنفذه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ولفتت المنصة، إلى أن التطوع يشمل التخصصات الطبية ويصنف كمتطوع صحي وبعض التخصصات العامة المساندة، ويصنف كمتطوع عام، موضحة أنه ستصل المتطوع رسالة عبر (البريد الإلكتروني المسجل) تحوي رابط إلكتروني بعد الانتهاء من التسجيل المبدئي، يمكن الدخول من خلاله وإنهاء البرنامج التدريبي عبر بوابة التعلم عن بعد التابعة لهيئة التخصصات الصحية.

وأوضحت التطوع الصحي، أن هناك 3 برامج تدريبية محدد لكل فئة، وهي برنامج التطوع المجتمعي (وهذا لجميع المتطوعين إلزامي)، وبرنامج التطوع في المستشفيات والطوارئ (وهو مخصص للتخصصات الصحية فقط)، وبرنامج التطوع في العناية الحرجة لغير المختصين (وهو مخصص للأطباء والتمريض فقط من الامتياز فما فوق).

وأشارت المنصةـ إلى أن التخصصات التي تشمل المتطوع العام تضم مجالات الإعلام والصحافة، والعلاقات العامة والإدارة وتقنية المعلومات والقانون والشريعة والهندسة واللغات والترجمة والعلوم، كما تشمل فئات طلاب المرحلة الثانوية والطلاب الجامعيين.

وأوضحت منصة التطوع الصحي، أن المجالات التي من الممكن أن يخدم بها المتطوع العام تشمل الأبحاث الطبية والدراسات والمسوح الميدانية والدعم اللوجستي للكوادر الطبية والعاملين والمرضى والأعمال الإدارية والمكتبية والإعلام والعلاقات العامة والتدريب والتقييم والمتابعة ومجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

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