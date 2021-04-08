سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق.. و«الأرصاد»: تستمر حتى 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، تضمنت سحبًا رعدية ممطرة على مناطق (الباحة وعسير وجازان)، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز- عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»- أنه بالنسبة لمنطقة الباحة تشمل الحالة (الباحة - العقيق - المندق - بلجرشي)، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

أما في جازان فتشمل الحالة (الحرث - الدائر - الريث - العارضة - العيدابي - فيفا - هروب) وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا مماثلًا إلى منطقة عسير، تضمن سحب رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، موضحًا أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً وتشمل (أبها - أحد رفيدة - الحرجة - خميس مشيط - رجال المع - سراة عبيده - ظهران الجنوب).

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار الارتفاع التدريجي للحرارة على مناطق غرب ووسط وشرق المملكة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة والأجزاء الشرقية.

وتتأثر بالحالة المناخية المرتفعات الغربية، مع سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، فيما تتكوّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة كذلك على شمال شرق المملكة.

اقرأ أيضًا:

«الوطني للأرصاد» ينبِّه إلى سحب رعدية ممطرة على عسير والباحة