

جيزان 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـ 215174 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وبينت "صحة جازان" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات تطمن بلغ 61975 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 153199 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتستقبل عيادات تطمن من يشعرون بأعراض

// انتهى //

12:55ت م

0077



جيزان 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسقدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـ 215174 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.وبينت "صحة جازان" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات تطمن بلغ 61975 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 153199 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.وتستقبل عيادات تطمن من يشعرون بأعراض كورونا ، مثل، ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق"، وذلك دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضاً، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".// انتهى //12:55ت م0077

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 215 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.