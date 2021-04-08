

نجران 26 شعبان 1442هـ الموافق 07 أبريل 2021 م واس

تسلّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران العضوية الفخرية لإدارة جمعية نور نجران النسائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، رئيسة مجلس إدارة جمعية نور نجران، غادة بنت محمد آل مستنير، وعدداً من منتسبات الجمعية لأعمال التطوع وخدمات المستفيدين والعلاقات العامة.

ونوه سموه بجهود الجمعية وما تقدم من خدمات وأعمال إنسانية مقدرة لفئة غالية على الجميع، مشيداً بأعمال الجمعية الإنسانية وأهمية العمل التطوعي والإنساني، مؤكداً تقديم الدعم وما تحتاجه الجمعية لتواصل تميزها في تقديم خدماتها.

وجرى خلال اللقاء تقديم إيجاز عن الجمعية وأعمالها وما تقدمه من خدمات تثقيفية وتوعوية لأولياء أمور ذوي الإعاقة وكل مختص ومهتم بالمجال وتقديم خدمات تدخل مبكر للأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات تشمل جلسات فردية لجميع فئات ذوي الإعاقة "توحد ــ فكري ــ متلازمة داون ــ صعوبات تعلم ــ نطق وتخاطب ــ تعديل سلوك ــ إعاقة حركية وسمعية وبصرية"، وبلغ عدد المستفيدين والمسجلين لدى الجمعية 600 طفل وطفلة من ذوي الإعاقة بمختلف الفئات يقوم على خدمتهم 150 شخصاً من الجنسين.

//انتهى//

12:53ت م

0076





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران يتسلّم العضوية الفخرية لجمعية نور نجران النسائية للأشخاص ذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.