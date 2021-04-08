السعودية اليوم / اليابان تسجل 3594 إصابة جديدة بكورونا



طوكيو 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3594 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اليابانية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 494804 إصابات، فيما ارتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 9319 وفاة، مشيرةً إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوَفَيَات والإصابات التي سجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية.

// انتهى //

12:29ت م

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طوكيو 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسسجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و28 وفاة.وأفادت وزارة الصحة اليابانية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 494804 إصابات، فيما ارتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 9319 وفاة، مشيرةً إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوَفَيَات والإصابات التي سجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية.// انتهى //12:29ت م0073

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