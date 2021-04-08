

بغداد 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

أحبطت قوات الأمن العراقية محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى الأراضي العراقية.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم في بيان بأن قوة تابعة لاستخبارات الفرقة 16 تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة إرهابية تستقل عجلة أثناء عبورها الحدود السورية باتجاه الجانب الأيمن من مدينة الموصل شمال العراق.

// انتهى //

12:29ت م

0072





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى الأراضي العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.