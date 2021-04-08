

مسقط 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1320 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 168.005إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1747 وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 149969 حالة.

// انتهى //

12:28ت م

0071



مسقط 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسسجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1320 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة .وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 168.005إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1747 وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 149969 حالة.// انتهى //12:28ت م0071

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سلطنة عُمان تسجل 1320 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.