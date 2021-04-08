السعودية اليوم / مقتل 31 مسلحا من طالبان في عمليات جنوب أفغانستان



كابول 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

قتل 31 مسلحًا من حركة طالبان خلال عمليات عسكرية في إقليم قندهار جنوب أفغانستان.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم، أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية نفذت بدعم جوي عمليات هجومية في 5 مناطق بإقليم قندهار، موضحة أن العمليات أسفرت عن مقتل 31 مسلحًا من مقاتلي طالبان إضافة إلى إصابة 19 آخرين بجروح وتدمير بعض الأسلحة والذخائر لطالبان.

وأشارت إلى نزع مفعول 69 لغمًا أرضيًا زرعها متمردو طالبان.

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12:13ت م

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