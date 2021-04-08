السعودية اليوم / لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع قرار توطين نشاط بيع المستلزمات الرجالية



نجران 26 شعبان 1442 هـ الموافق 07 أبريل 2021 م واس

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في نشاط بيع المستلزمات الرجالية، أسفرت عن ضبط مخالفة واحدة وإنذار محلين، وحصر 4 فرص عمل جارٍ العمل عليها وتجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وأوضح أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بجولات على 59 محلاً بلغ عدد الموظفين السعوديين فيها 112 موظفاً، منهم 22 موظفة سعودية، فيما بلغ عدد الموظفين الوافدين 55 من مختلف الجنسيات، مبيناً أن نسب التوطين بلغت 67%.

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12:09ت م

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