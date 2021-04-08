السعودية اليوم / تعليم الأحساء يختتم مسابقة "فكري أسرتي" بمشاركة 11 ألف أسرة



الأحساء 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واس

اختتمت اليوم، فعاليات مسابقة "فكري أسرتي"، التي أقامها تعليم محافظة الأحساء عن بعد، بمشاركة 11 ألف أسرة، خلال الفصل الدراسي الثاني الجاري.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة محمد العامر، أن المسابقة التي استهدفت طلبة مراحل التعليم العام، هدفت إلى نشر ثقافة الأمن والسلامة، وبث روح المنافسة والسرور على الطلاب وأسرهم، واستثمار أوقات الطلبة فيما ينفعهم، مسلطةً الضوء من خلال أسئلتها التي أعدت بطريقة حوارية شيقة على جوانب تتعلق بالسلامة والأمن المنزلي، وبعض المعلومات المهمة.

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12:08ت م

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