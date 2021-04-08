السعودية اليوم / باكستان تسجل 98 وفاة و5329 إصابة جديدة بكورونا



إسلام آباد 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 5329 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 705517 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15124 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 623399 حالة.

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12:07ت م

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إسلام آباد 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 5329 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و98 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 705517 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15124 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 623399 حالة.// انتهى //12:07ت م0061

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