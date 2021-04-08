شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن حملة «تعرف وساهم» لجمع التبرعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم، حملة لجمع التبرعات بعنوان " تعرف وساهم "

وتهدف إلى دعم برامج السلال الغذائية، ورعاية الطلاب والمدرسين وتجهيز المدارس، ورعاية الأمومة والطفولة، ومكافحة العمى، وإجراء الجراحات العامة والمختصة، وتجهيز مراكز غسيل الكلى، ومكافحة جائحة كورونا، وكفالة الأيتام، وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات، ودعم المزارعين والصيادين، وتجهيز المخيمات وحفر الآبار، وتوفير كسوة الشتاء وكسوة العيد، وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية، ويجري تقديم تلك البرامج في العديد من الدول ذات الاحتياج حول العالم.