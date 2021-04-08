المودة تقدم العيادة الاستشارية المتنقلة في المولات بمكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة الاستشارات الأسرية عبر العيادة الاستشارية المتنقلة في أحد الأسواق التجارية الكبرى بجدة، وذلك سعياً منها للمساهمة في استقرار الأسرة.

الهدف من العيادة الاستشارية

وصرح المهندس فيصل السمنودي رئيس مجلس إدارة جمعية المودة أن الجمعية تقدم هذه العيادات الاستشارية في المولات بهدف الوصول للمستفيدين في أماكن تواجدهم والمساهمة في مساعدتهم على حل مشكلاتهم الأسرية.

إقبال كبير على الركن الاستشاري بالمولات

وذكر السمنودي أن ركن الاستشارات في المولات قد زاره في إجازة نهاية الأسبوع خلال يومين وعلى مدار10 ساعات فقط ما يقارب 150 مستفيداً وقدمت خلالها الاستشارات التربوية والاجتماعية والزوجية، وأن الحالات التي تستدعي عدة جلسات وتقديم برنامج علاجي مطول يتم تحويلها على الجمعية للحصول على الخدمة بشكل أفضل.

وعي الأسرة في المجتمع كبير

وأشار السمنودي إلى أن الأسرة بمجتمعنا في وقتنا الحالي تحظى بوعي كبير مقارنةً بالسابق في الاستعانة بالمستشارين والمتخصصين في حل مشكلاتها وتجاوز تحدياتها وأكبر مثال على ذلك هو عدم تحرجها في الاستفادة من العيادات الاستشارية بالمولات، بل هناك إقبال كبير عليها.

استشارات أسرية مجانية

يذكر أن جمعية المودة كانت تقدم هذه العيادات الاستشارية في المولات قبيل جائحة كورونا بشكل دوري في المولات. تقدم الاستشارات الأسرية والتربوية والنفسية والقانونية بالإضافة للاستشارات الاجتماعية وجميع الاستشارات تقدم مجاناً ويمكن حجز موعد لطلب الاستشارة عبر مركز إسعاد المستفيدين عبر الرقم 920001426 ، وخدمة الاستشارات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني www.almawaddah.org، والاستشارات الهاتفية عبر الرقم الموحد 920001421.

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