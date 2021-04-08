الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 8 أبريل 2021، ترقباً للأسعار العالمية المتراجعة.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة عند 209.90 ريال (55.97 دولار)، وهو السعر نفسه أمس.

الذهب عيار 21

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند مستوى 183.67 ريال (48.98 دولار).

وأيضا استقر جرام الذهب عيار 18 عند 157.43 ريال (41.98 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 122.44 ريال (32.65 دولار).

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