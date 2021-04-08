أول تعليق من حمدالله بعد إيقافه عن خوض المباريات الرسمية للنصر

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علق مهاجم النصر عبدالرازق حمدالله، على قرار لجنة الانضباط الذي يتعلق بإيقافه لمدة 15 يوما عن خوض المباريات الرسمية بعد الحركة غير الأخلاقية في مباراة فريقه أمام الفيصلي.

وقال عبدالرازق حمدالله في تغريدة بحسابه على موقع “تويتر”:”إني أتصدق بعِرضي على كل من ظلمني”.

وكان حمدالله قام بحركة غير أخلاقية مع لاعب الفيصلي عقب المباراة والتي أثارت غضب الجماهير والوسط الرياضي.

Source slaati

