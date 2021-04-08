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علق مهاجم النصر عبدالرازق حمدالله، على قرار لجنة الانضباط الذي يتعلق بإيقافه لمدة 15 يوما عن خوض المباريات الرسمية بعد الحركة غير الأخلاقية في مباراة فريقه أمام الفيصلي.
وقال عبدالرازق حمدالله في تغريدة بحسابه على موقع “تويتر”:”إني أتصدق بعِرضي على كل من ظلمني”.
وكان حمدالله قام بحركة غير أخلاقية مع لاعب الفيصلي عقب المباراة والتي أثارت غضب الجماهير والوسط الرياضي.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من حمدالله بعد إيقافه عن خوض المباريات الرسمية للنصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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