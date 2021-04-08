ما قصة مطعم “الروبوتات” في جازان؟

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قالت المشرفة على مطعم الروبوتات بمدينة جازان، رهام عمر، إن المطعم هو الأول من نوعه في المملكة، وإن جميع الوجبات المحلية في المطعم تقدمها روبوتات مصنعة باحترافية.
وأضافت، في حديث، أن فكرة تقديم الوجبات عبر الروبوتات تم استقطابها من الهند، حيث يتم إعداد وجبات متنوعة في مطبخ المطعم بواسطة أيدٍ بشرية، من ثم يتناوب على نقلها إلى الزبائن 6 روبوتات، 4 منها في قسم العائلات، واثنان بقسم الأفراد.
وبينت أن الروبوت يسير بالطعام إلى الطاولة وفقاً للبرمجة والأوامر التي يتم إعطاؤه إياها من قبل العاملين في المطعم، كما أنه يمكن للزبائن الطلب من الروبوت مباشرة بواسطة شاشة اللمس المثبتة فيه، فيقوم بخدمتهم، وأنهم يستمتعون كثيراً عندما يقترب الروبوت من طاولاتهم حاملاً الطعام بين يديه.
Source akhbaar24.argaam
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