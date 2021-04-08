“توكلنا” يتيح خدمة إدارة تصاريح العمرة والحج

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أعلن تطبيق “توكلنا” عن إضافة خدمة إدارة تصاريح الحج والعمرة، إضافة إلى خدمة إدارة المرافقين لتصاريح الحج والعمرة.

وأوضح التطبيق أن هذه الخدمة تُمكّن المستخدم من استعراض التصاريح الصادرة من “اعتمرنا” وتشمل تصريح العمرة والصلاة وزيارة المسجد النبوي والروضة الشريفة.

ولفت إلى أن هذه الخاصية تتيح الارتباط مع تطبيق “اعتمرنا” لعرض تصاريح المعتمرين في “توكلنا”، موضحاً أنه يتم إلغاء التصريح تلقائياً في حال تغيرت حالة المعتمر الصحية، وذلك لضمان أداء مناسك العمرة بكل اطمئنان وأمان.

وبشأن تصريح الحج، أوضح التطبيق أنه بعد صدور التصريح من وزارة الحج، سيظهر ذلك في “توكلنا”، ويمكن للمستخدم أو الحاج استعراض بيانات تصاريحه.

وكان نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط قد أشار في وقت سابق إلى أن وزارة الحج والعمرة تعتزم نقل تطبيق “اعتمرنا” وضمه مع “توكلنا” لتصبح جميع تصاريح الصلاة والعمرة والحج من خلاله فقط.

جدير بالذكر أن الوزارة أكدت أن تصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي تمنح للذين تلقوا جرعتي اللقاح أو الذين مضى على جرعتهم الأولى من أخذ اللقاح 14 يوماً، ويعتبر تطبيق “توكلنا” المرجع للتأكد من الحالة الصحية لطالب التصريح وكذلك عند الدخول إلى الحرمين الشريفين.

Source akhbaar24.argaam

