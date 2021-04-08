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وثقت قائدة مركبة بصحبة أطفالها مقطع فيديو للحظة قيام شخص بحركات غير لائقة موجهة لها في أحد شوارع المملكة.
وعلقت قائدة المركبة على المقطع بأنها كانت تقف في الإشارة متجهة إلى المنزل مع أطفالها وتفاجأت بشخص يوجه لها إيحاءات وحركات غير أخلاقية.
فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو مستنكرين الواقعة التي لا تليق بالأخلاق العامة.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو لشخص يقوم بحركة غير لائقة تجاه قائدة مركبة برفقة أطفالها تثير استنكار مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.