فيديو لشخص يقوم بحركة غير لائقة تجاه قائدة مركبة برفقة أطفالها تثير استنكار مواقع التواصل

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وثقت قائدة مركبة بصحبة أطفالها مقطع فيديو للحظة قيام شخص بحركات غير لائقة موجهة لها في أحد شوارع المملكة.

وعلقت قائدة المركبة على المقطع بأنها كانت تقف في الإشارة متجهة إلى المنزل مع أطفالها وتفاجأت بشخص يوجه لها إيحاءات وحركات غير أخلاقية.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو مستنكرين الواقعة التي لا تليق بالأخلاق العامة.

Source akhbaar24.argaam

