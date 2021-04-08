خالد سامي يجري عملية زرع كلى الأسبوع القادم.. والمتبرع من الأسرة

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أعلنت زوجة الفنان خالد سامي، عائدة العتيبي، أنه يستعد لإجراء عملية زرع كلى، وذلك بعد تأكيدات طبية على تحسن حالته الصحية، كاشفة عن المتبرع.

وأضافت، وفقا لـ”العربية”، أن الأطباء لم ينتظروا الحصول على متبرع من خارج العائلة، فقرروا أن تتبرع له ابنته سارة البالغة من العمر 25 عاماً بكليتها، رغم رفض والدها.

وأشارت العتيبي إلى أن حالة زوجها في تحسن مستمر، وأنه استعاد ذاكرته وعاد تنفسه إلى الوضع الطبيعي، وخرج من المستشفى، ويقضي حالياً فترة نقاهة استعداداً للعملية، التي من المقرر أن تجرى في 2 رمضان.

Source akhbaar24.argaam

