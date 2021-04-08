التحالف: اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحـوثية باتجاه خميس مشيط

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أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قبل قليل، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحـوثية الإرهـابية تجاه خميس مشيط. وأوضحت أن المحاولات العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية تعد جـرائم حـرب، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي. Source akhbaar24.argaam





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