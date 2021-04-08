في سماء تبوك وجازان.. مرور محطة الفضاء الدولية مساء اليوم الخميس

الرياض - محمد عبدالله - وفق جمعية آفاق لعلوم الفلك
أوضحت جمعية آفاق لعلوم الفلك، أن محطة الفضاء الدولية ستمر مساء اليوم الخميس على طول ساحل البحر الأحمر، وسترى بالعين المجردة من تبوك وحتى جازان.
وذكرت الجمعة- عبر تويتر- : «عبور مميز لمحطة الفضاء الدولية اليوم الخميس، على طول ساحل البحر الأحمر» وتابعت أنه «يبدأ عبورها عند الساعة (07:33) مساءً بتوقيت مكة المكرمة قادمة من الشمال الغربي متجهة نحو الجنوب والجنوب الشرقي».
وأشارت جمعية آفاق، إلى أن لمعان محطة الفضاء الدولية يبلغ ( - 3.8 ماغ)، موضحة أنه ستتم مشاهدتها بسهولة بالعين المجردة من تبوك وحتى جازان.
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