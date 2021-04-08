«الأرصاد»: 3 مناطق تتأثر بالرياح النشطة والأتربة المثارة اليوم الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

ونبّه المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة موضحًا أن الحالة تشمل (الخرمة - المويه - تربة - رنية)، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد أيضًا إلى حالة مماثلة، على منطقة القصيم تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة الرابعة مساءً، وتشمل (البدائع - الرس - المذنب - النبهانية - بريدة - عقلة الصقور - عنيزة).

وإلى ذلك، أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة حائل، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، موضحًا أن الحالة تشمل (الحائط - الشنان - الغزالة - بقعاء - حائل - سميراء)، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار الارتفاع التدريجي للحرارة على مناطق غرب ووسط وشرق المملكة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة والأجزاء الشرقية.

وتتأثر بالحالة المناخية المرتفعات الغربية، مع سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، فيما تتكوّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة كذلك على شمال شرق المملكة.

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