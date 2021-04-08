حالة الطقس في الـ36 ساعة المقبلة.. «الحصيني»: أمطار على 9 مناطق

توقع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس خلال الـ36 ساعة المقبلة (من مساء اليوم الخميس وحتى مساء يوم غد الجمعة)، مشيرًا إلى ارتفاع في الحرارة وبدء حالة مطرية متفاوتة.

وأشار الحصيني- عبر تويتر- إلى توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح الأجواء حارة نهارًا معتدلة ليلًا على جميع مناطق المملكة، عدا المرتفعات الغربية والجنوبية، التي تكون معتدلة نهارًا باردة نسبيًا ليلا.

وأضاف أنه متوقع أن تبدأ الحالة الممطرة مساء اليوم الخميس، موضحًا أن الأمطار ستكون متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد، على أجزاء من الشمالية والجوف وحائل والقصيم والباحة وعسير وشرق مكة وشمالي الرياض والشرقية.

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