«الصخري»: عواصف ترابية على مناطق عدة اليوم وغدًا الجمعة

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الخميس، هطول أمطار متفاوتة مع احتمالية عواصف ترابية على مناطق عدة بالمملكة خلال يومي الخميس والجمعة.

وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «بمشيئة الله فرص أمطار متفاوتة الخميس والجمعة ٢٦ و٢٧ شعبان نواحي شرق منطقتي عسير والباحة وشرق الطائف ونواحي المهد».

وأضاف أنه متوقع أيضًا فرص أمطار خفيفة غالبًا ومتفرقة نواحي منطقتي حائل القصيم إلى لينة وحفر الباطن والصمان ونواحي «عفيف والدوادمي وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة» مشيرًا إلى أن العواصف الترابية واردة.

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار الارتفاع التدريجي للحرارة على مناطق غرب ووسط وشرق المملكة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة والأجزاء الشرقية.

وتتأثر بالحالة المناخية المرتفعات الغربية، مع سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، فيما تتكوّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة كذلك على شمال شرق المملكة.

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