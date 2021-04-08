«حساب المواطن»: موعد صرف دفعة شهر أبريل الأحد المقبل

أوضح برنامج حساب المواطن أنه سيتم صرف دفعة شهر أبريل وإيداعها في حسابات المستفيدين من الدعم، يوم الأحد المقبل.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج؛ ردًا على عدة استفسارات من المواطنين، أنه «يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع».

وأوضح البرنامج أنه «سيتم صرف الدعم للدفعة الواحدة والأربعين (شهر أبريل 2021م) يوم الأحد بتاريخ 11 أبريل»،

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