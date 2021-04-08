واقعة تفحيط في «ممشى الشوقية» بمكة تنتهي بضبط قائدي مركبتين

أعلن المرور السعودي ضبط قائدي مركبتين مارسا التفحيط في ممشى الشوقية بمكة المكرمة.

وذكر المرور، عبر تويتر؛ تفاعلًا مع بلاغ مواطن: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائدي المركبات، وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغه: إن العديد من قائدي مركبات يمارسون التفحيط بالليل والنهار، في ممشى الشوقية خلف هاوس كير، بمكة المكرمة.

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