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واقعة تفحيط في «ممشى الشوقية» بمكة تنتهي بضبط قائدي مركبتين

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الرياض - محمد عبدالله - خلف «هاوس كير».. والمرور يشكر مواطنًا..

أعلن المرور السعودي ضبط قائدي مركبتين مارسا التفحيط في ممشى الشوقية بمكة المكرمة.

وذكر المرور، عبر تويتر؛ تفاعلًا مع بلاغ مواطن: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائدي المركبات، وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغه: إن العديد من قائدي مركبات يمارسون التفحيط بالليل والنهار، في ممشى الشوقية خلف هاوس كير، بمكة المكرمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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