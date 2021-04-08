نفي رسمي من وزارة الصحة لتقليص الفترة بين «جرعتي فايزر» لـ7 أيام

نفت وزارة الصحة تقليص الفترة الزمنية بين جرعتي لقاح فايزر ضد كورونا إلى سبعة أيام، مشيرة إلى أن الفترة الزمنية بينهما ستة أسابيع.

وذكر حساب «الصحة 937» (التابع للوزارة عبر موقع تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن)، أنه «بناءً على التوصيات الحالية: يعطى لقاح فايزر- بيونتيك جرعتين بفاصل ٦ أسابيع».

وقال المواطن في استفساره: إنه وردت له رسالة تفيد بتقديم موعد الجرعة الثانية من (فايزر) بحيث يكون بين الجرعتين سبعة أيام، فهل هذه الرسالة صحيحة؟

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