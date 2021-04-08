«المعلمي» يوضِّح لطالبات «دار الحكمة» الجهود السعودية البناءة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، افتراضيًا، أمس، ‏‏بطالبات جامعة دار الحكمة للتعرف على جهود المملكة في منظمة الأمم المتحدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجرى خلال اللقاء استعراض موجز عن جهود المملكة ومساهماتها البناءة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة بشكل عام، ‏‏لاسيما جهود المملكة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

كما استعرض السفير المعلمي رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تتواكب مع أهداف الأمم المتحدة التنموية.

وتحدث معاليه للطالبات، عن تاريخ انضمام المملكة إلى المنظمة الأممية ودورها كعضوٍ مؤسّس، مستعرضًا إنجازات ‏‏المملكة الدولية وتبرعاتها لمساعدة الدول الفقيرة والدول المنكوبة، فضلًا عن مساهمات المملكة في أجهزة الأمم المتحدة ‏‏لدعم مشروعاتها التنموية والإنسانية لاسيما جهودها في مكافحة الإرهاب.

كما تناول جهود المملكة في تعزيز ثقافة السلام والتسامح ومكافحة خطابات الكراهية والتعصب.‏

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي، وعضو الوفد ‏‏خالد فلمبان.‏