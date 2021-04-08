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تنبيهات الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - هناك رؤية متدنية

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة, وتشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الحدود الشمالية؛ «العويقيلة، رفحاء، عرعر» والشرقية «حفر الباطن»، وجازان «فيفا، هروب، الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي»، والباحة «العقيق، المندق، بلجرشي، الباحة» تشهد سحبا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية. 

كما أن هناك رياحا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على مناطق حائل «الحائط، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء» والقصيم «بريدة، عقلة الصقور، البدائع، الرس، المذنب، النبهانية، عنيزة» ومكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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