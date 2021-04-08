السعودية اليوم / إطلاق خدمة العيادات الافتراضية بمستشفى المندق العام



المندق 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واس

أطلقت صحة الباحة خدمة العيادات الافتراضية في مستشفى المندق العام عبر 3 عيادات شملت: "الجلدية والتدخين والعلاج الطبيعي".

وبينت أن عدد المستفيدين من الخدمة بلغ 80 حالة منذ بداية إطلاق خدمة العيادات الافتراضية عن بعد.

وتتيح هذه الخدمة للمستفيد خيار حضور موعده الطبي عن بُعد عبر تطبيق صحتي دون الحاجة لزيارة المنشآت الصحية، بحيث يمكن للمريض حضور موعده في إحدى العيادات التي توفر هذه الخدمة من خلال رسالة نصية تحتوي على تفاصيل الموعد، بالإضافة إلى رابط يحتوي على خطوات استخدام الخدمة التي تتميز بأنها تحافظ على الخصوصية وتوفر الجهد وسهولة الاستخدام وتحمي بإذن الله من التعرض للعدوى.

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10:48ت م

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