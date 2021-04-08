السعودية اليوم / تسجيل 3539 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 3539 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 908.212 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23.301 حالة وفاة.

// انتهى //

10:45ت م

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بروكسل 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 3539 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و54 وفاة .وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 908.212 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23.301 حالة وفاة.// انتهى //10:45ت م0042

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