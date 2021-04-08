

نجران 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 946 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأتين تجارية، إضافة إلى إصدار 6 مخالفات على عددٍ من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكدت الأمانة استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

//انتهى//

10:10ت م

0036





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ أكثر من 900 جولة رقابية على المنشآت التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.