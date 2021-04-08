شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | التحالف : تدمير مسيرة حوثية بالأجواء اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - استمرار استهداف المدنيين من قبل المليشيا "جرائم حرب"

- نتخذ الاجراءات العملياتية اللازمة لحمايه المدنيين

أعلنمت قوات "التحالف"، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنيه أطلقتها المليشيا تجاه المملكة .

وقال متحدث التحالف العميد الركن تركي المالكي ، أن استمرار المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والاعيان المدنية من قبل المليشيا وأنها تعد "جرائم حرب".

وأكد أن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والاعيان المدنية تم صدها واحباطها.

مشيرا الى أن قوات التحالف، تتخذ الاجراءات العملياتية اللازمة لحمايه المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني