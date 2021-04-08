أسمنت السعودية توافق على توزيع 306 ملايين ريال أرباحاً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الأسمنت السعودية موافقة الجمعية العامة العادية على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2020 بواقع 1.5 ريال للسهم وبنسبة 15% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 229.5 مليون ريال.

ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2020 بواقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 306 ملايين ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الأحقية ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 07 رمضان 1442 (19 أبريل 2021).

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعاً 25.32 نقطة ليقفل عند مستوى 10014.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.5 مليارات ريال.

الأسهم السعودية:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 335 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 415 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وصدر، والسعودي الفرنسي، وسيسكو، وجازادكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الإنماء طوكيو م، والوطنية للتعليم، واللجين، ومجموعة فتيحي، والخليج للتدريب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.27%.

الأكثر نشاطًا:

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وجازادكو، وجاكو، وشاكر هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات المصافي، وجازادكو، والراجحي، والإنماء، وجاكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 127.36 نقطة ليقفل عند مستوى 23406.71 نقاط، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 527 صفقة.

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