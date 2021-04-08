مصرف الإنماء يعلن توزيع أرباح بـ 596 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مجلس إدارة مصرف الإنماء موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2020م وقدرها 596 مليون ريال بواقع ثلاثين هللة للسهم الواحد والتي تمثل 3% من القيمة الاسمية للسهم.

وستكون الأحقية لمساهمي المصرف المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 9 رمضان 1442هـ الموافق 21 أبريل 2021م.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعاً 25.32 نقطة ليقفل عند مستوى 10014.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.5 مليارات ريال.

الأسهم السعودية:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 335 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 415 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وصدر، والسعودي الفرنسي، وسيسكو، وجازادكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الإنماء طوكيو م، والوطنية للتعليم، واللجين، ومجموعة فتيحي، والخليج للتدريب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.27%.

الأكثر نشاطًا:

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وجازادكو، وجاكو، وشاكر هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات المصافي، وجازادكو، والراجحي، والإنماء، وجاكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 127.36 نقطة ليقفل عند مستوى 23406.71 نقاط، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 527 صفقة.

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