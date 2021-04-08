إليك دليل كافة الروضات الحكومية المتاحة في المدينة المنورة 2021

دليل الروضات الحكومية في المدينة المنورة، هو ما سوف نقدمه لكم من خلال مقالنا هذا على موقع نجوم مصرية، وذلك حرصا منا على توفير كافة أسماء تلك الروضات في المدينة، تزامنا مع بدء تسجيل الأطفال في الروضات الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث أن الروضة تعد مرحلة تأسيسية في عمر الطالب وتعتبر حجر الأساس في تعليمه ومعارفه.

دليل الروضات الحكومية بالمدينة المنورة:

إليكم دليل الروضات الحكومية في المدينة المنورة:

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الروضة الأولى بالمدينة:

تتميز الروضة الأولى بالتالي:

الروضة الأولى في دليل الروضات الحكومية بالمدينة المنورة.

تقع في حي الحزام.

ملحقة بالمتوسطة 19 التي تتواجد خلف محطة ميد.

تضم ثلاثة مستويات دراسية بها.

يوجد بها 20 مقعدا في المستوى الأول، 72 في المستوى الثاني و44 في المستوى الثالث.

الروضة الثانية:

تتميز الروضة الثانية بالتالي:

تقع في حي العوالي بجانب مجمع المدارس الذي يجاور إدارة التعليم.

تضم ثلاثة مستويات دراسية.

يوجد بها 20 مقعدا في المستوى الأول، 40 في المستوى الثاني و60 في المستوى الثالث.

الروضة الثالثة في المدينة:

تتميز الروضة الثالثة بالتالي:

تقع في حي المصانع، بجوار مجمع المدارس.

تضم ثلاثة مستويات مختلفة للأطفال.

يوجد بها 20 مقعدا في المستوى الأول، 40 في المستوى الثاني و24 في المستوى الثالث.

الروضة الرابعة في المدينة:

تتميز الروضة الرابعة بالتالي:

تقع في في حي الإسكان، خلف سوبر ماركت الراية.

تضم ثلاثة مستويات دراسية.

يوجد بها 20 مقعدا في المستوى الأول، 40 في المستوى الثاني و40 في المستوى الثالث.

الروضة الخامسة الموجودة بالمدينة:

تتميز الروضة الخامسة بالتالي:

تقع في مخطط البدر الموجود في مجمع المدارس بالمدينة المنورة.

تضم ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 40 مقعدا في المستوى الثاني و75 في المستوى الثالث.

الروضة السادسة في المدينة:

تتميز الروضة السادسة بالتالي:

تقع في حي الخالدية الموجود بجوار مركز التدريب.

تضم ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 20 مقعدا في المستوى الثاني و45 في المستوى الثالث.

الروضة السابعة:

تتميز الروضة السابعة بالتالي:

تقع في حي العزيزية في المدينة المنورة بجانب مجمع المدارس.

تضم ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 40 مقعدا في المستوى الثاني و27 في المستوى الثالث.

الروضة الثامنة في المدينة المنورة:

تتميز الروضة الثامنة بالتالي:

تقع في مخطط باقدو الموجود عند مجمع المدارس.

تضم ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 60 مقعدا في المستوى الثاني و40 في المستوى الثالث.

الروضة التاسعة بالمدينة:

تتميز الروضة التاسعة بالتالي:

تقع في حي الجرف، وهي ملحقة بالابتدائية رقم 10.

تضم ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 24 مقعدا في المستوى الثاني و81 في المستوى الثالث.

الروضة العاشرة بالمدينة:

تتميز الروضة العاشرة بالتالي:

تقع في حي القبلتين، وهي ملحقة بالمتوسطة 12.

تضم ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 40 مقعدا في المستوى الثاني و65 في المستوى الثالث.

الروضة الحادية عشر بالمدينة:

تقع بشكل مستقل داخل مبنى الابتدائية رقم واحد وتسعون.

يطلق عليها “الروضة الحادية عشر والطفولة المبكرة”.

بها ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 72 مقعدا في المستوى الثاني و43 في المستوى الثالث.

الروضة الثانية عشر بالمدينة:

تتميز الروضة الثانية عشر بالتالي:

تقع بحي الحزام، وهي ملحقة بالمتوسطة رقم 68.

بها ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 48 مقعدا في المستوى الثاني و38 في المستوى الثالث.

الروضة الثالثة عشر في المدينة:

تتميز الروضة الثالثة عشر بالتالي:

تقع في حي العصبة، بجوار الوحدة الثانية هناك.

بها ثلاثة مستويات دراسية.

يوجد بها 20 مقعدا في المستوى الأول، 60 مقعدا في المستوى الثاني و73 في المستوى الثالث.

الروضة الرابعة عشر:

تتميز الروضة الرابعة عشر بالتالي:

تقع في حي الدعيثة بجانب مسجد أبو عنق.

بها ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 40 مقعدا في المستوى الثاني و75 في المستوى الثالث.

الروضة الخامسة عشر في المدينة:

تقع في حي العاقول، خلف ابتدائية التحفيظ الأولى.

بها ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 72 مقعدا في المستوى الثاني و100 في المستوى الثالث.

الروضة السادسة عشر:

تقع في حي العزيزية بالمدينة المنورة، وتحديدًا في شارع الإمام البخاري في مجمع المدارس.

بها ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 40 مقعدا في المستوى الثاني و28 في المستوى الثالث.

الروضة السابعة عشر:

تقع في المدينة المنورة في حي الهجرة، وهي ملحقة بالثانوية رقم 31.

بها ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 48 مقعدا في المستوى الثاني و20 في المستوى الثالث.

الروضة الثامنة عشر بالمدينة:

تقع في المدينة المنورة داخل حي الحرس الوطني، وهي ملحقة بالمتوسطة رقم 70.

بها ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 20 مقعدا في المستوى الثاني و43 في المستوى الثالث.

الروضة التاسعة عشر:

تقع في المدينة المنورة داخل حي الفيصلية بجانب الابتدائية رقم 62.

بها ثلاثة مستويات دراسية.

يوجد بها 20 مقعدا في المستوى الأول، 78 مقعدا في المستوى الثاني و110 في المستوى الثالث.

الروضة العشرون بالمدينة:

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 20 مقعدا في المستوى الثاني و90 في المستوى الثالث.

الروضة الحادية والعشرون في المدينة:

تقع في حي مخطط الملك فهد في المدينة المنورة، وهي ملحقة بالابتدائية رقم 131.

بها ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 40 مقعدا في المستوى الثاني و38 في المستوى الثالث.

الروضة الثانية والعشرون:

تقع في المدينة المنورة بمخطط الأمير تركي، وهي ملحقة بالثانوية رقم 48.

بها ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 40 مقعدا في المستوى الثاني و17 في المستوى الثالث.

الروضة الثالثة والعشرون:

تقع في حي الأزهري، وهي ملحقة بالمتوسطة رقم 50.

بها ثلاثة مستويات دراسية.

يوجد بها 20 مقعدا في المستوى الأول، 50 مقعدا في المستوى الثاني و50 في المستوى الثالث.

الروضة الرابعة والعشرون بالمدينة:

تقع في حي عروة بالمدينة المنورة، تحديدًا خلف المدينة مول.

بها ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 80 مقعدا في المستوى الثاني و52 في المستوى الثالث.

الروضة الخامسة والعشرون:

تقع داخل المدينة المنورة في الإسكان الشمالي، خلف مركز إشراقة فتيات.

بها ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 40 مقعدا في المستوى الثاني و63 في المستوى الثالث.

الروضة السادسة والعشرون في المدينة المنورة:

تقع في حي الشيبية، تحديدًا بجانب بنك التسليف.

بها ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 20 مقعدا في المستوى الثاني و55 في المستوى الثالث.

الروضة السابعة والعشرون:

تقع داخل حي جوهرة السلام بجانب جامعة طيبة.

بها ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 40 مقعدا في المستوى الثاني و51 في المستوى الثالث.

الروضة الحادية والثلاثون:

تقع في حي العزيزية، في المخطط الثالث.

بها ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 20 مقعدا في المستوى الثاني و20 في المستوى الثالث.

الروضة الثانية والثلاثون بالمدينة:

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 20 مقعدا في المستوى الثاني و21 في المستوى الثالث.

الروضة الثالثة والثلاثون:

تقع في طريق القصيم، البدراني، تحديدًا خلف ماكدونالدز.

بها ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 40 مقعدا في المستوى الثاني و56 في المستوى الثالث.

الروضة الرابعة والثلاثون:

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 20 مقعدا في المستوى الثاني و23 في المستوى الثالث.

الروضة الخامسة والثلاثون:

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 20 مقعدا في المستوى الثاني و27 في المستوى الثالث.

الروضة السادسة والثلاثون:

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 30 مقعدا في المستوى الثاني و55 في المستوى الثالث.

الروضة السابعة والثلاثون:

تقع داخل حي السلام.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 20 مقعدا في المستوى الثاني و19 في المستوى الثالث.

الروضة الثامنة والثلاثون بالمدينة المنورة:

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 20 مقعدا في المستوى الثاني و58 في المستوى الثالث.

الروضة التاسعة والثلاثون في المدينة:

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 20 مقعدا في المستوى الثاني و55 في المستوى الثالث.

الروضة الأربعون:

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 20 مقعدا في المستوى الثاني و20 في المستوى الثالث.

الروضة الرابعة والأربعون:

تقع في وعيرة.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 20 مقعدا في المستوى الثاني و30 في المستوى الثالث.

الروضة الثامنة والأربعون:

تقع في حي الراية، وملحقة بالابتدائية رقم 104.

بها ثلاثة مستويات دراسية.

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 20 مقعدا في المستوى الثاني و12 في المستوى الثالث.

الروضة الخمسون بالمدينة:

لا يوجد بها أية مقاعد متاحة في المستوى الأول، ولكن متاح 20 مقعدا في المستوى الثاني و48 في المستوى الثالث.

الروضة الحادية والخمسون: