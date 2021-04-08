شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا: تراجع طفيف في الحالات.. 783 إصابة جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تراجعت إصابات كورونا الجديدة أمس (الأربعاء) بنحو عشر حالات عن اليوم السابق، فيما ارتفعت الوفيات إلى 8 حالات. وطبقا لبيان صحفي لوزارة الصحة بلغت الحالات الجديدة المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة 783 والمتعافون 417 والوفيات 8، فيما وصلت الحالات الحرجة إلى 852.

وطبقا للبيان وصل اجمالي الحالات منذ تسجيل أول اصابة بالفايروس إلى 394,952 والمتعافون 381,189، فيما بلغت جملة الوفيات 6,719 والحالات النشطة 7,044.

وواصلت منطقة الرياض تصدر الاصابات ب341 حالة تليها مكة المكرمة 142، الشرقية 131، عسير 30، المدينة المنورة 25، القصيم 22، حائل 22، تبوك 18، جازان 17، نجران 10، الجوف 9، الحدود الشمالية 9، والباحة أقل الإصابات بـ 7 حالات.

الإصابات الجديدة

الرياض 341

مكة

142

الشرقية 131

المدينة 25

الباحة

7 حالات