السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏منطقة ‏حائل ‏



حائل 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏حائل اليوم، ‏يتضمن نشاطاً ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي ‏إلى تدني مدى الرؤية, ‏تشمل مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى السابعة مساءً.‏‎‏ ‏

‏// انتهى //‏

09:43ت م

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